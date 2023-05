Barcelona x Osasuna: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Barcelona e Osasuna se enfrentam nesta terça-feira, (2), pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida acontece no estádio Camp Nou, em Barcelona, às 14h30 (horário de Brasília).

Na rodada passada o Barcelona venceu por 4 a o a equipe do Betis. Os gols foram marcados por Christensen, Lewandowski, Raphinha e Guido Rodriguez (contra). Por outro lado o Osasuna foi derrotado pelo Real Sociedad por 2 a 0.

O Barcelona é o líder do capeonato com 79 pontos, enquanto que o Osasuna ocupa a 9ª posição com 44.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão Star+ e Bet365.

PALPITE PARA O JOGO

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Barcelona: Ter Stegen, R. Araujo, Sergio, Pedri, Lewandowski, Christensen, F. de Jong, Raphinha, Kounde, Balde e Gavi. Técnico: Xavi

Osasuna: Aitor Fdez., Unai García, Torró, Chimy Ávila, Rubén García, Ibáñez, Manu Sánchez, Aimar, Herrando, I. B. Sánchez e Diego Moreno. Técnico: Jagoba Arrasate

BARCELONA X OSASUNA | FICHA TÉCNICA

Data: 02/05/2023

Horário: 14h30

Local: Camp Nou

Árbitro: Javier Iglesias Villanueva