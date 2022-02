Barcelona 1 x 1 Napoli: fim de jogo!

Barcelona e Napoli empataram em 1 a 1 no jogo de ida da segunda fase da UEFA Europa League. A partida ocorreu nesta quinta-feira (17), no Camp Nou, em Barcelona. Zielinski abriu o placar para os visitantes, mas Ferrán Torres deixou tudo igual. A partida decisiva acontece na quinta-feira (24), às 17h, no Stadio Diego Armando Maradona, em Napoles.

Ficha técnica | Barcelona x Napoli

Local: Camp Nou, em Barcelona (ESP)

Data: 17/02/2022 (quinta-feira)

Horário: 14h45 (de Brasília)

Árbitro: István Kovács (BEL)

Transmissão: TV Cultura, ESPN e Star+

Prováveis escalações

Barcelona: Ter Stegen; Dest, Eric García, Piqué e Jordi Alba; De Jong, Busquets e Pedri; Adama Traoré, Aubameyang e Gavi. Técnico: Xavi.

Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mário Rui; Fabián Ruiz, Anguissa, Elmas, Zieliński e Insigne; Osimhen. Técnico: Luciano Spalletti.