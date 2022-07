Barcelona x Juventus: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Barcelona e Juventus se enfrentam nesta terça-feira (26) em amistoso de pré-temporada. O duelo será às 21h30 (de Brasília), no Estádio Cotton Bowl, no Texas, Estados Unidos.

Depois de vencer o Real Madrid no clássico do último sábado, o Barcelona está motivado para mais um desafio. O elenco chega com reforços de peso para a temporada, como Christensen, Kessié, Raphinha e Lewandowski.

A Juventus vem de vitória em jogo preparatório. A equié venceo o Chivas Guadalajara, do México. O time tem Bremer, Pogba e Di María, que devem entrar novamente em campo.

ONDE ASSISTIR

ESPN e Star+

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BARCELONA - Ter Stegen; Dest, Christensen, Araújo e Jordi Alba; Kessié, Busquets e Pedri; Raphinha, Lewandowski e Ansu Fati. Técnico: Xavi Hernández.

JUVENTUS - Sczcesny; Cuadrado, Bremer, Bonucci e Alex Sandro; Locatelli, Pogba e Zakaria; Di María, Vlahovic e Moise Kean. Técnico: Massimiliano Allegri.

FICHA TÉCNICA

Barcelona x Juventus

Amistoso Internacional

Data e hora: 26/07/2022, à 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Cotton Bowl, em Dallas (EUA)