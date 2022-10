Barcelona x Internazionale: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Barcelona entra em campo nesta quarta-feira (12), às 16h (horário de Brasília), contra a Internazionale, pela 4ª rodada do Grupo C da UEFA Champions League. O duelo acontece no Camp Nou, em Barcelona (ESP).

Onde assistir

A partida será transmitida pela TNT Sports e na plataforma de streaming HBO Max.

Prováveis escalações

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Eric García e Balde; De Jong, Sergio Busquets e Pedri; Dembélé, Lewandowski e Raphinha. Técnico: Xavi.

Internazionale: Onana; Škriniar, De Vrij e Bastoni; Darmian, Barella, Mkhitaryan, Çalhanoğlu e Dimarco; Džeko e Lautaro Martínez. Técnico: Smione Inzaghi.

Barcelona x Internazionale | Ficha Técnica

Local: Camp Nou, em Barcelona (ESP)

Data: 12/10/2022 (quarta-feira)

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Szymon Marciniak (POL)

