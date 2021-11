Barcelona x Espanyol: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

O Barcelona enfrenta o Espanyol nesta sábado (20), às 17h (horário de Brasília), no estádio Camp Nou, pela 14ª rodada do Campeonato Espanhol (La Liga). O confronto é um clássico na Catalunha e marca estreia do ídolo culé e agora técnico Xavi Hernández à frente do Barça.

Na tabela de classificação, as duas equipes estão empatados com 17 pontos, mas o Barcelona está na frente pelo saldo de gols: 4x1. Assim, a partida é uma briga direta por colocação e vale aproximação ao G-6, já que o Barça ocupa apenas a 9ª posição - o líder é o Real Sociedad, com 28.

"Estou tranquilo, positivo e concentrado. Estou animado por estar na minha casa e menos nervoso do que quando era jogador. Haverá tensão por se tratar de um clássico. Precisamos da torcida e temos que devolver o otimismo com resultados", explicou Xavi.

Onde vai passar

A partida terá transmissão ao vivo no canal da ESPN Brasil e no serviço de streaming Star+.

Palpites

Confira os palpites dos torcedores para a partida entre Barcelona x Espanyol:

Prováveis Escalações

A provável escalação do Barcelona é: Ter Stegen; Roberto, Araújo, Garcia e Alba; Gavi, Busquets e Frenkie de Jong; Depay, Luuk de Jong e Coutinho. Técnico: Xavi.

A provável escalação do Espanyol é: Lopez; Vidal, Gomez, Cabrera e Pedrosa; Morlanes e Darder; Melamed, Melendo e Embarba; De Tomas. Técnico: Vicente Moreno.

Barcelona x Espanyol

Local: Camp Nou, em Barcelona-ESP.

Data: 17h (de Brasília), sábado, 20 de novembro.

