Barcelona x Elche: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

O Barcelona enfrenta o Elche neste sábado, 18 de dezembro, às 14h30 (horário de Brasília), no Camp Nou, em Barcelona (ESP), pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol.

O clube comandado por Xavi estava na 8ª colocação, com 24 pontos, enquanto o Elche é o primeiro clube fora da zona do rebaixamento, na 17ª posição, com 15 pontos.

Onde vai passar

A partida será transmitida no streaming Star+.

Palpites para Barcelona x Elche

inter@

Prováveis Escalações

Barcelona

Ter Stegen; Araujo, Lenglet, Garcia e Mingueza; Nico, Busquets e Frenkie de Jong; Gavi, Luuk de Jong e Ezzalzouli. Técnico: Xavi.

Elche

Badia; Palacios, Roco, Gonzalez e Barragan; Morente, Marcone, Mascarell e Fidel; Pérez e Boye. Técnico: Fran Escribá.

Ficha técnica de Barcelona x Elche

Local: Camp Nou, em Barcelona

Data: 14h30 (de Brasília), sábado, 18 de dezembro

Onde assistir: Star+

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte