Barcelona x Eintracht Frankfurt: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

A Liga Europa 2021-2022 define um dos classificados às semifinais nesta quinta-feira (14). A partir das 16h, Barcelona e Eintracht Frankfurt se enfrentam no Camp Nou, na Espanha, pela duelo de volta.

Na ida, os times empataram em 1 a 1. No regulamento, o clube com melhor placar agregado avança ao mata-mata. Em caso de igualdade no tempo regulamentar, o jogo será definido com prorrogação e, se necessário, em pênaltis.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida ao vivo pelo canais ESPN e TV Cultura, além do serviço de streaming Star+.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Barcelona: Ter Stegen; Araujo, Lenglet, Garcia, Alba; Pedri, Busquets, F. De Jong; Dembele, Aubameyang, Torres. Técnico: Xavi Hernández.

Eintracht Frankfurt: Trapp; Hasebe, Hinteregger e Ndicka; Knauff, Rode, Jakic e Kostic; Lindstrom, Kamada; Borre. Técnico: Oliver Glasner.

FICHA TÉCNICA

Barcelona x Frankfurt

Data: 14/04/2022.

Horário: 16h (de Brasília).

Local: Camp Nou, em Barcelona (ESP).