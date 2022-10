Barcelona x Bayern de Munique: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Barcelona e Bayern de Munique se enfrentam nesta quarta-feira (26) em jogo válido pela fase de grupos da Uefa Champions League. O duelo será no Camp Nou, na Catalunha, a partir das 16h (de Brasília).

O time catalão está em situação complicada no grupo. A vitória é de extrema importância para o Barcelona seguir sonhando com a classificação para o mata-mata da competição. Agora, a equipe comandada por Xavi está em 3º, com quatro pontos.

Já o Bayern está na situação inversa. O time comandado por Nagelsmann se classificou para a próxima fase com duas rodadas de antecedência. O grupo alemão lidera a chave com quatro vitórias em quatro jogos.

ONDE ASSISTIR

TNT e HBO Max

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Barcelona: Ter Stegen; Bellerín, Koundé, Marcos Alonso e Balde; De Jong, Busquets e Pedri; Dembélé, Lewandowski e Ansu Fati. Técnico: Xavi Hernández

Bayern: Ulreich; Pavard, De Ligt, Upamecano e Davies; Goretzka, Kimmich, Gnabry, Musiala e Coman; Choupo-Moting. Técnico: Julian Nagelsmann



FICHA TÉCNICA:

Barcelona x Bayern de Munique

Data e hora: 26/10, às 16h (de Brasília)

Local: Camp Nou, em Barcelona (ESP)