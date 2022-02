Barcelona x Atlético de Madrid: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Barcelona e Atlético de Madrid duelam neste domingo (6), em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol. O estádio Camp Nou será o palco do jogo, que inicia às 12h15 (de Brasília). Com apenas um ponto de diferença na tabela, o Atlético é o quarto colocado com 36 pontos, enquanto o Barça vem logo abaixo, na quinta posição.

Palpites para o jogo

Ficha técnica | veja horário, local e onde assistir

Barcelona x Atlético de Madrid - 23ª rodada do Campeonato Espanhol

Local: Camp Nou

Data: 06/02/2022 (domingo)

Horário: 12h15 (de Brasília)

Transmissão: ESPN Brasil e pelo streaming Star+

Prováveis escalações

Barcelona: Ter Stegen; Daniel Alves, Ronald Araújo, Pique e Alba; Frenkie de Jong, Sergio Busquets e Pedri; Torres, Luuk de Jong (Aubameyang) e Gavi (Adama Traoré). Técnico: Xavi

Atlético de Madrid: Oblak; Wass, Gimenez, Savic e Hermoso; Koke, De Paul, Carrasco e Lemar; Correa (João Félix) e Suárez. Técnico: Diego Simeone.

