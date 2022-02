Barcelona x Athletic Bilbao: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Neste domingo (27), Barcelona e Athletic Bilbao duelam pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol. A bola rola às 17h (de Brasília), no Camp Nou. O Barça quer se manter no G-4 da competição e com isso conquistar classificação às oitavas de final da Liga da Europa. Por outro lado, os 'Los Leones', ocupam a 8ª posição na tabela, com apenas uma derrota nos últimos cinco jogos.

Palpites para o jogo

inter@

Ficha técnica | veja horário, local e onde assistir

Barcelona x Athletic Bilbao - 26ª rodada do Campeonato Espanhol

Local: Estádio Camp Nou

Data: 27/02/2022 (domingo)

Horário: 17 (de Brasília)

Transmissão: Star+

Prováveis escalações

Barcelona: Ter Stegen; Daniel Alves, Araujo, Pique e Dest; Frenkie de Jong, Busquets e Pedri; Ferran Torres, Aubameyang e Gavi. Técnico: Xavi.

Athletic Bilbao: Simon; De Marcos, Martinez, Alvarez e Berchiche; Zarraga, Vesga, D Garcia e Muniain; Iñaki Williams e Sancet. Técnico: Marcelino.