Barcelona x Alavés: confira onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

O Barcelona entra em campo neste sábado (30), às 16h (horário de Brasília), contra o Alavés, pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol. O duelo acontece no Camp Nou, em Barcelona.

Em baixa na competição, vindo de duas derrotas consecutivas, além da demissão do técnico Ronald Koeman, o Barcelona busca se reabilitar no Campeonato Espanhol sob o comando provisório do ex-lateral Sergi Barjuan. A equipe catalã figura na 9ª colocação, com 15 pontos.

O Alavés, por sua vez, figura na 16ª colocação, com 9 pontos, e briga contra o rebaixamento. Entretanto, nas últimas rodadas, a equipe de Javier Calleja conquistou vitórias importantes contra Cádiz e Elche.

Palpites para o jogo

Transmissão

O duelo será transmitido ao vivo na plataforma de streaming Star+.

Prováveis escalações

Barcelona

Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Eric García e Alba; Coutinho, Busquets e Nicolás González; Dest, Agüero e Depay. Técnico: Sergi Barjuan.

Alavés

Fernando Pacheco; Rubén Duarte, Lejeune, Laguardia e Navarro; Pina, Loum, Rioja, Pons e Pellistri; Joseulo. Técnico: Javier Calleja.

Ficha técnica

Barcelona x Alavés - 12ª rodada do Campeonato Espanhol

Local: Camp Nou, em Barcelona (ESP)

Data: 30/10/2021 (sábado)

Horário: 16h (de Brasília)

Transmissão: Star+

