Barcelona vence Napoli na Itália e vai às oitavas da Liga Europa

O Barcelona venceu o Napoli fora de casa por 4 a 2 nesta quinta-feira, no jogo de volta do play-off de acesso às oitavas definal da Liga Europa, e se classificou para a próxima fase do torneio continental. O Barça saiu na frente com gols logo no início de Jordi Alba e Frenkie de Jong, Lorenzo Insigne descontou de pênalti, mas Gerard Piqué e Pierre-Emerick Aubameyang aumentaram para o time catalão, fazendo com que o gol de Matteo Politano na reta final fosse inútil.

Torcida do Barça aplaude o técnico Xavi

O jogo

No estádio Diego Armando Maradona o Barcelona voltou a dominar seu adversário, mas desta vez encontrou a pegada que faltou no jogo de ida no Camp Nou, onde não passou de um empate em 1 a 1.

Os 'azulgranas' exerceram uma forte pressão na frente, o que dificultou muito a saída do Napoli e permitiu aos visitantes recuperar várias bolas perto da área do goleiro Álex Meret.

O Barça saiu na frente logo cedo num rápido contra-ataque quando Adama Traoré ajeitou a bola para o chute de Jordi Alba, sózinho diante do goleiro adversário. Frenkie de Jong soltou um disparo da entrada da área que entrou no ângulo, abrindo o caminho para a vitória com mais um gol.

Pressão

O Napoli sofreu para superar a pressão do Barça e tentar se conectar com Victor Osimhen, o jogador que mais desequilibra do time italiano. O nigeriano sofreu o pênalti que Insigne converteu,após ser derrubado na área por Marc-André Ter Stegen.

O assédio do Barça foi novamente recompensado quase no intervalo, quando Pigué pegou uma bola na área para desferir um chute cruzado que acertou a trave e entrou no gol napolitano.

O Napoli tentou avançar após o intervalo e se livrar da pressão do Barça, mas o time catalão continuou mantendo a posse de bola até fazer 4 a 1, quando Aubameyang finalizou um passe de Adama Traoré.

Com a vantagem no placar, o Barcelona se dedicou nos últimos minutos apenas a administrar o resultado para garantir a vitória,e nem se abalou como último gol de Politano.

"Parem a Guerra"

Legenda: Faixa exibida por jogadores do Barça e do Napoli no estádio Diego Armando Maradona Foto: Reprodução

Antes do jogo, os jogadores das duas equipes exibiram uma mensagem contra a guerra entre Rússia e Ucrânia, após os russos invadirem e atacarem o país vizinho. Uma faixa branca com os dizeres "parem a guerra" foi mostrada para a torcida presente.

No regulamento da competição, a Uefa não permite manifestações de cunho político, religioso ou pessoal.

