Barcelona vence Celta de Vigo e se mantém na vice-liderança do Espanhol

O Barcelona venceu o Celta de Vigo por 3 a 1 nesta terça-feira (10), no Estádio Camp Nou, em Barcelona (ESP), pelo Campeonato Espanhol.

O Barça venceu com gols de Depay, aos 30 minutos do 1º tempo, Aubameyang (aos 41 do 1º tempo e 3 do 2º tempo). Para o Celta, Aspas diminuiu aos 5 minutos do 2º tempo..

Tabela e resultados

Com o resultado, a equipe de Xavi se mantém na vice-liderança do Campeonato Espanhol após a 36ª rodada. O Real Madrid já se sagrou campeão antecipadamente. Já o Celta é o 11º com 43.

Pela 37ª rodada, o Barcelona joga no domingo (15), às 13h30, no Coliseum Alfonso Pérez contra o Getafe. Já o Celta, enfrenta o Elche no Balaídos, às 13h30, também no domingo.

Escalações

BARCELONA

Neto; Dani Alves, Araújo, Eric Garcia e Jordi Alba; Busquets, De Jong, Gavi; Depay, Ferran Torres e Dembélé. Técnico: Xavi

CELTA DE VIGO



Dituro; Kevin, Murillo, Araújo e Javi Galán; Fran Beltrán, Franco Cervi, Brais Méndez e Denis Suárez; Thiago Galhardo e Iago Aspas. Técnico: Eduardo Coudet

Ficha Técnica

Barcelona 3x1 Celta de Vigo

Data e horário: 10/05/2022, às 16h30

Local: Camp Nou, em Barcelona (ESP)

Onde assistir: ESPN e Star+.