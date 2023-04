Barcelona vence Atlético de Madrid e segue disparado na liderança do Espanhol

O Barcelona venceu por 1 a 0 o Atlético de Madrid, neste domingo, pela 30ª rodada da La Liga,e deu um importante passo rumo ao título espanhol, ao manter a vantagem de onze pontos sobre o Real Madrid (2º colocado) no momento em que restam oito jogos para o fim do campeonato: 78 a 65,

O gol

No Camp Nou, o Barça marcou o gol da vitória com um chute na área de Ferran Torres (aos 44 minutos) após uma assistência de Raphinha, lançado pelo uruguaio Ronald Araujo.

Atacante desencanta em vitória magra

Depois de três jogos sem vitórias no campeonato,a equipe comandada por Xavi Hernández voltou a vencer da forma que mais gosta nesta temporada,com um 1 a 0. O gol foi uma libertação para Torres, titular nesta partida apesar dos seus números fracos, com apenas um gol contando todas as competições desde o dia 1º de novembro, na goleada de 4 a 0 sobre o Elche no dia 1º deabril, no seu último jogo como titular.

Decepção

No Atlético, 3º colocado com 60 pontos, o clima foi de decepção. "O sentimento não é muito bom, não jogamos muito mal no primeiro tempo,acho que muito bem, mas eles marcaram o gol no último minuto antes do intervalo e no segundo tivemos chances", resumiu o goleiro rojiblanco Jan Oblak.