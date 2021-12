Barcelona soma sete casos de Covid-19 no elenco; veja lista

A direção do Barcelona informou nesta quarta-feira (29) que mais três jogadores testaram positivo para a Covid-19, elevando para sete o número infectados no elenco. O atacante francês Ousmane Dembélé, o zagueiro francês Samuel Umtiti e o meia espanhol Gavi estão com com o novo coronavírus, mas passam bem de acordo com o clube espanhol.

"Os jogadores Dembélé, Umtiti e Gavi apresentaram resultados positivos para a covid-19 nos testes de PCR efetuados na equipe. Os jogadores estão com boa saúde e isolados em casa. O clube informou as autoridades competentes", anunciou no site oficial.

A lista de total de infectados apresenta também: o lateral direito brasileiro Daniel Alves, o lateral esquerdo espanhol Jordi Alba, o zagueiro francês Clément Lenglet e ao atacante marroquino Abde Ezzalzouli. Vale ressaltar que o volante espanhol Busquets, além dos atacantes Memphis Depay, da Holanda, e Ansu Fati, da Espanha, estão lesionados.

Com 28 pontos, o Barcelona ocupa a 7ª posição da classificação do Campeonato Espanhol, com 28 pontos - 18 a menos que o líder Real Madrid. O próximo jogo é domingo (2), às 17h (de Brasília), fora de casa, diante do Mallorca, pela 19ª rodada.

