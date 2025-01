Barcelona supera falhas, e Raphinha decide virada sobre o Benfica em jogo de 9 gols

Em busca do sexto triunfo seguido na Liga dos Campeões, o Barcelona visitou o Benfica e arrancou uma virada histórica por 5 a 4, aos 50 minutos do segundo tempo, nesta terça-feira, no estádio da Luz, em Lisboa, em partida marcada por falhas defensivas dos dois lados, especialmente do catalão. O resultado levou o Barcelona a 18 pontos na Liga dos Campeões, três atrás do líder Liverpool, na vice-liderança e vaga direta assegurada nas oitavas de final. O Benfica soma 10.



Ainda em busca da classificação e contando com o apoio da torcida, o Benfica apostou nas linhas avançadas da defesa do Barcelona para surpreender os visitantes em contra-ataques e nas bolas longas. Logo no segundo minuto, Carreras recebeu o lançamento da esquerda e cruzou no meio da área para Pavlidis completar para o gol, de primeira, e abrir o placar.



Não demorou para que Lewandowski igualasse o placar, aos 13 minutos, em cobrança de pênalti, mas os donos da casa contaram com a ajuda de Szczesny para voltar a abrir vantagem. Aos 22 minutos, o goleiro deixou a área para tentar cortar um lançamento longo e trombou com Balde, deixando Pavlidis livre para avançar com a bola e tocar para o gol vazio. Seis minutos depois, o polonês saiu nas pernas de Akturkoglu na área e cometeu pênalti, convertido pelo atacante grego.

Legenda: O Barcelona venceu o Benfica no estádio da Luz de forma espetacular Foto: Divulgação / Barcelona



A equipe catalã tomou o controle do jogo e tentou reduzir os danos na reta final do primeiro tempo, mas parecia ter sentido o golpe. Lamine Yamal e Raphinha tiveram oportunidades claras para balançar a rede do goleiro Trubin em cruzamentos para a área, mas falharam em suas respectivas finalizações.



O segundo tempo começou equilibrado, com as duas equipes tentando agredir o adversário, e novamente com falhas defensivas definindo o marcador. O Barcelona fez seu segundo gol, aos 19 minutos, em reposição bizarra de Trubin, que chutou a bola na cabeça de Raphinha e a viu voltar para a sua rede. Três minutos depois, Ronald Araújo desviou o cruzamento de Schjelderup contra a própria meta: 4 a 2.



Outro gol de pênalti de Lewandowski, aos 32 minutos, recolocou os visitantes na partida e os minutos finais foram de completa pressão catalã. O empate veio aos 41 minutos, quando Pedri levantou a bola na área e Eric García subiu sozinho para fazer 4 a 4. O jogo ficou aberto nos minutos finais, com chances claras dos dois lados, até Raphinha, aos 50 minutos, partir sozinho do campo de defesa e tocar no canto de Trubin para definir o placar

SEGUE O LÍDER



Depois de surpreender Real Madrid, Atlético de Madrid, além de empatar com a Juventus, o Lille entrou em campo, em pleno Anfield, disposto a encerrar a invencibilidade do Liverpool, mas o time da casa venceu por 2 a 1 e assegurou a vaga direta nas oitavas de final da Liga dos Campeões.



Bakker e Gudmundsson criavam boas chances para ameaçar a meta do brasileiro Alisson, mas o time francês falhava no último passe, levando pouco perigo. Os ingleses, por sua vez, tiveram um início lento e demoram a se encontrar em campo. O time de Arne Slot tentava explorar os contragolpes, buscando principalmente aproveitar a qualidade do quarteto ofensivo formado por Szoboszlai, Salah, Darwin Núñez e Luis Díaz. O gol, porém, saiu apenas aos 33 minutos, em cavadinha de Salah após belo passe de Curtis Jones.



O Liverpool voltou do intervalo com outra postura e encurralou o Lille no campo de defesa, desperdiçando seguidas oportunidades de ampliar o placar no campo ofensivo. A situação dos franceses parecia que se complicaria de vez com a expulsão de Mandi, aos 13 minutos, mas, aos 16, Jonathan David aproveitou o rebote do chute de Haraldsson que bateu em Van Dijk e igualou o placar.



Apesar do susto, a superioridade técnica e numérica em campo favorecia o Liverpool, que voltou a tomar a dianteira aos 22 minutos. Elliott, que havia entrado no intervalo, pegou a sobra após escanteio de Tsimikas, bateu de fora da área e contou com desvio da bola na defesa para superar Chevalier e fechar o placar.



Confira os resultados dos jogos de hoje da Liga dos Campeões:



Atalanta 5 x 0 Sturm Graz



Monaco 1 x 0 Aston Villa



Atlético de Madrid 2 x 1 Bayer Leverkusen



Benfica 4 x 5 Barcelona



Bologna 2 x 1 Borussia Dortmund



Club Brugge 0 x 0 Juventus



Estrela Vermelha 2 x 3 PSV Eindhoven



Liverpool 2 x 1 Lille



Slovan Bratislava 1 x 3 Stuttgart