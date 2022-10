Barcelona se recupera após derrota no clássico e vence o Villarreal no Campeonato Espanhol

O Barcelona venceu o Villarreal por 3 a 0 na tarde desta quinta-feira (20). A partida aconteceu no estádio Camp Nou, em Barcelona, e foi válida pela décima rodada do Campeonato Espanhol, a LaLiga 2022/23. A vitória é muito importante para recuperar o fator emocional do Barcelona depois da derrota por 3 a 1 diante no Real Madrid, no El Clásico disputado na última rodada.

O Barcelona fez valer o mando de campo e conseguiu um resultado tranquilo. Todos os gols da partida foram marcados ainda na etapa inicial: Robert Lewandowski abriu o placar aos 31 minutos, ampliou o marcador apenas quatro minutos depois, aos 35, e Ansu Fati, aos 38 minutos, fechou a contagem. A equipe comandada por Xavi foi efetiva no ataque e em um intervalo de menos de dez minutos construiu a vantagem de três gols.

SITUAÇÃO NA TABELA

O resultado também é muito importante para as pretensões da equipe catalã nesta edição da LaLiga. Com os três pontos conquistados, a equipe, que está na vice-liderança, volta a se aproximar do Real Madrid, com a distância entre os dois rivais permanecendo em apenas três pontos. O Villarreal agora ocupa a nona colocação, com 15 pontos. Na próxima rodada o Barcelona encara o Athletic Bilbao, enquanto o Villarreal enfrenta o Almería.