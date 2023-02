Barcelona pode ser rebaixado após suspeita de pagamentos à arbitragem; entenda a polêmica

O Barcelona pode ser rebaixado após escândalo envolvendo arbitragem da Espanha. O clube teria pago R$ 7,6 milhões para a empresa de Enríquez Negreira, ex-vice-presidente do comitê de arbitragem daquele país. As informações são do jornal "El Mundo".

O clube catalão teria realizado 33 pagamentos para a DASNIL 95 SL, empresa pertencente ao ex-árbitro. As quantias iam de R$ 168 mil a R$ 506 mil reais. Ainda de acordo com o jornal, a prática ocorreu até o ano de 2018.

Negreira explica que o valor recebido era referente a um trabalho de assessoria com o clube, para explicar aos atletas as regras de comportamento com a arbitragem, e alegou que nunca houve favorecimento à equipe.

Jospe Maria Bartolomeu, presidente do clube na época, disse que os pagamentos foram interrompidos por um 'corte de gastos' diante da crise financeira. O cartola disse ainda que desde 2003 há relatórios sobre o serviço prestado.

O que diz a Federação Espanhola?

Segundo a Federação Espanhola de Futebol, o grupo catalão violou o artigo 22 do estatuto. O trecho do documento, que trata dos direitos e obrigações dos associados, diz o seguinte:

Observar os princípios de lealdade, integridade e espírito desportivo de acordo com os princípios do fair play, o que inclui, nomeadamente, a obrigação de abster-se de realizar qualquer atividade que ponha em perigo a integridade da RFEF ou das suas competições, ou implique o descrédito do futebol.

Abster-se de aceitar ou dar presentes, bem como de aceitar ou dar qualquer benefício que possa razoavelmente ser considerado excessivo de acordo com a cultura e os costumes locais, incluindo convites de terceiros que tenham interesses futuros nas decisões da RFEF. Em caso de dúvida, a Secretaria Geral da RFEF deve ser consultada.

O caso está sob responsabilidade do Ministério Público. Enríquez Negreira, até o momento, é o único investigado pela Procuradoria de Barcelona. O Barcelona é suspeito de imperícia, mas não está sendo investigado pelo MP.

No entanto, o caso pode ser tratado como infração gravíssima do Real Decreto da Disciplina Desportiva. O artigo 14 do documento traz: "ações destinadas a predeterminar, por preço, intimidação ou simples acordos, o resultado de uma partida ou competição" são passíveis de levar ao rebaixamento ou perda de categoria.

O clube se manifestou em comunicado oficial: "O Barcelona lamenta que esta informação apareça precisamente no melhor momento desportivo desta temporada . E o FC Barcelona vai tomar medidas legais contra quem viole a imagem do Clube com possíveis insinuações à reputação da entidade que possam surgir em decorrência dessa informação", disse o clube em comunicado oficial.