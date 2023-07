Barcelona fecha a contratação do atacante Vitor Roque, do Athletico-PR; veja detalhes

Depois de algumas conversas, o Barcelona chegou a um acordo com o Athletico-PR pela transferência do atacante Vitor Roque, jovem destaque do futebol brasileiro. O valor da transferência pode chegar a R$ 236 milhões, na cotação atual, com o clube catalão pagando 35 milhões de euros e mais 10 milhões em bônus definido por contrato.

De acordo com o jornalista italiano Fabrizio Romano, especialista quando o assunto é o mercado de transferências, os clubes e o atleta já acordaram todos os detalhes e em breve assinarão os documentos necessários para a concretização oficial da negociação. O plano atual é que Vitor permaneça no Brasil até o fim da atual temporada e se apresente ao Barcelona somente em janeiro de 2024.

Ainda de acordo com a imprensa espanhola, o contrato entre o atacante e o Barcelona será válido até junho de 2029, com uma cláusula rescisória de 1 bilhão de euros.

CONTRATAÇÃO MILIONÁRIA

Legenda: Vitor Roque tem 22 gols e sete assistências em 65 jogos com a camisa do Athletico-PR. Foto: Albari Rosa / AFP

Vitor Roque foi revelado pelo Cruzeiro e logo chamou a atenção do Athletico-PR, em 2022, quando marcou seis gols e deu uma assistência em 11 jogos. A saída do clube mineiro foi conturbada e cercada por algumas polêmicas, mas o jovem se tornou a maior contratação do clube paranaense que desembolsou R$ 24 milhões para pagar a sua multa rescisória.

A chegada cercada por muita expectativa logo se tornou realidade. Vitor caiu nas graças da torcida com suas boas atuações e bons números. Na atual temporada, o atacante tem 15 gols marcados e quatro assistências em 29 partidas. Nos últimos cinco duelos de sua equipe, o atacante balançou as redes seis vezes. No total, são 22 gols, sete assistências e 65 jogos pelo Furacão.