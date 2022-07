Barcelona encaminha contratação de Raphinha, do Leeds

O Barcelona encaminhou a contratação do atacante Raphinha, do Leeds. O clube espanhol firmou proposta de € 58 milhões, com chance de subir para € 64 milhões (cerca de R$ 388 milhões) com bonificações, o que atende o objetivo de venda do time inglês. A informação é do jornalista Fabrizio Romano, especializado no mercado da bola.

Vale ressaltar que o brasileiro não viajou com a delegação da equipe para a pré-temporada. O Chelsea também tinha interesse, mas Raphinha tinha o sonho de vestir a camisa do Barcelona.

Pelo Leeds, disputou 67 jogos, com 17 gols e 12 assistências. Revelado pelo Avaí, acumula passagens pelo Rennes, da França, além de Vitoria SC e Sporting, ambos de Portugal.

Com velocidade e atuando pelos lados, o atacante de 25 anos é um dos cotados para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2022, no Catar, entre 18 de novembro e 21 de dezembro.

