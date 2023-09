Barcelona é acusado por crime de suborno em 'caso Negreira'; entenda

A Justiça da Espanha formalizou, nesta quinta-feira (28), uma nova acusação que põe o Barcelona como o principal suspeito de pagamento de suborno no escândalo de arbitragem que ficou conhecido como “Caso Negreira”. Até então, o caso era investigado como evasão fiscal, com foco no ex-árbitro José María Enríquez Negreira.

Conforme um documento obtido pelo jornal espanhol El Confidencial, isso representa “possível corrupção sistêmica” na comissão de arbitragem, uma vez que Negreira era quem escolhia os juízes para cada rodada do Campeonato Espanhol.

O juiz Joaquin Aguirre, responsável pelo caso, indica que os pagamentos, feitos pelo clube, se estenderam, possivelmente, entre os anos de 2001 e 2018.

“Por cerca de 18 anos, [os pagamentos] passaram dos 70 mil euros iniciais (quase R$ 370 mil, na cotação atual) para 700 mil euros anuais (R$ 3,7 milhões)”, e cessaram, somente, quando Negreira deixou o cargo — de vice-presidente do Comitê Técnico de Árbitros — em 2018, quando Luis Rubiales assumiu a presidência da Federação Espanhola de Futebol (RFEF).

Segundo o juiz, o crime foi consumado uma vez que o pagamento foi efetuado. “O crime de suborno foi consumado uma vez efetuado o pagamento, esteja ou não demonstrada a corrupção sistêmica da arbitragem espanhola devido a tais pagamentos”, afirmou o juiz, para quem o Barcelona não usou um “método de pagamento tradicional”, mas “uma nova forma de possível remuneração ilegítima”, disse Aguirre.

“Por dedução lógica, os pagamentos efetuados pelo FC Barcelona atenderam aos interesses do clube, levando em consideração a sua duração e o aumento anual”, afirmou, indicando que o clube catalão se beneficiou dos “efeitos arbitrais desejados”.

OPERAÇÃO DE BUSCAS

Na manhã desta quinta-feira (28), a investigação do caso avançou com uma operação de busca nos escritórios do Comitê Técnico de Árbitros (CTA), situado na sede da RFEF.

Os agentes seguiram ordens do tribunal de instrução 1 de Barcelona, responsável pela investigação do caso que envolve um possível crime de suborno entre o Barcelona e o ex-árbitro, que foi o número dois da arbitragem espanhola por 25 anos.

Além do clube catalão, são acusados no caso os ex-presidentes do clube Sandro Rosell e Josep Maria Bartomeu e os ex-executivos Oscar Grau e Albert Soler.

A direção atual do clube nega qualquer acusação de corrupção e alega que os pagamentos se referem à contratação de Negreira como consultor de arbitragem para orientação do elenco e da comissão técnica.

CLUBE NEGA

O “caso Negreira” atingiu um novo nível em março, quando o Ministério Público de Barcelona apresentou uma queixa por corrupção contra o clube catalão.

Já no mês de abril, o atual presidente do Barcelona, Joan Laporta, fez uma declaração, em uma grande coletiva de imprensa, negando que tenha realizado alguma “ação que tivesse como objetivo final ou intenção alterar a competição para obter algum tipo de vantagem esportiva”.

Em uma coletiva de imprensa, concedida nesta quinta-feira (28), o técnico do Barcelona, Xavi Hernández, comentou o caso. “Nunca tive a sensação de que os árbitros nos beneficiaram, nunca”, disse o treinador.

Do ponto de vista esportivo, o clube catalão não corre o risco de sofrer punições, uma vez que o caso já prescreveu. Contudo, dependendo do resultado das investigações, há risco de sanções na esfera da Uefa, além da Justiça comum.