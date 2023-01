Barcelona derrota Getafe por 1a 0 e se mantém líder no Espanhol

No Camp Nou, o Barcelona sofreu para vencer o Getafe por 1 a 0, mas somou três pontos importantíssimos que permitem consolidar sua liderança da La Liga. O jovem Pedri foi o autor do único gol de um jogo em que o Getafe mereceu mais no segundo tempo,chegando a contar com diversas chances de conquistar pelo menos um ponto fora de casa.

O gol

O Getafe começou assustando,com um gol logo aos 3 minutos de Borja Mayoral que acabou sendo anulado por impedimento do atacante. Sem fazer um jogo extraordinário, o Barcelona assumiu o controle e aproveitou um erro na saída de bola do adversário para abrir o placa rcom um cruzamento da esquerda do brasileiro Raphinha que Pedri, na posição de centroavante, finalizou para a rede (aos 35 minutos).

Técnico critica atuação

"Não jogamos bem, fomos lentos, não atacamos bem. Defendemos bem, mas é sempre difícil atacar uma linha defensiva tão fechada, mas não fomos afiados em nosso jogo, não fizemos uma grande partida de forma alguma e temos que melhorar. Mas conquistamos uma vitória importante, três pontos em casa e mais uma vez sem sofrer gols, o que também é importante",disse o técnico do Barça, Xavi.