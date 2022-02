Barcelona de Guayaquil x Montevideo City: onde assistir, horário, palpites e escalações

A Copa Libertadores da América de 2022 retoma a disputa da 1ª fase eliminatória nesta terça-feira (15). Em busca de vaga na próxima etapa do mata-mata, Barcelona de Guayaquil (EQU) x Montevideo City Torque (URU) se enfrentam em jogo de volta, às 21h30 (de Brasília), no estádio Monumental de Barcelona, no Equador.

No primeiro confronto, empate em 1 a 1 no Uruguai. Se classifica a equipe com melhor placar agregado. Através do chavemento da Conmebol, o classificado enfrentará o Universitário (PER) na 2ª fase.

Os demais duelos eliminatórias da 1ª fase são: Deportivo Lara (VEN) x Bolívar (BOL) e Universidad César Vallejo (PER) x Olimpia (PAR). Esses confrontos está agendados para a próxima quarta-feira.

Onde vai passar

A partida terá transmissão ao vivo no canal ESPN e no serviço de streaming Star+.

Palpites

inter@

Prováveis Escalações

Barcelona de Guayaquil | Javier Burrai; Bryon Castillo, Pedro Velasco, Dário Aimar e Leonel Quiñónez; Luca Sosa, Damián, Emmanuel Martínez, Leonel Yánez e Micheal Cárcelen; Gonzalo Mastriani. Técnico: Fabián Bustos.

Montevideo City Torque | Tinaglini; Orihuela, Arismendi, Álvaro Brun e Marcelo Allende; Nicólas Milesi, Pepe Álvarez, Álvaro Peña e Juan Cejas; Zeballos e Tiago Palacios. Técnico: Román Cuello.

Barcelona de Guayaquil x Montevideo City Torque

Local: Monumental de Barcelona, no Equador.

Monumental de Barcelona, no Equador. Data: terça-feira, 15 de fevereiro.

terça-feira, 15 de fevereiro. Horário : 21h30 (de Brasília).

: 21h30 (de Brasília). Transmissão: ESPN e Star+.