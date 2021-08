Barcelona de Guayaquil x Fluminense pela Libertadores; acompanhe ao vivo

A Taça Libertadores encerra a disputa das quartas de final nesta quinta-feira (19) com o duelo entre Fluminense e Barcelona de Guayaquil, do Equador. A partida ocorre às 21h30, no estádio Monumental, em Guayaquil-EQU.

O confronto é o segundo entre as duas equipes no processo eliminatório. Na ida, o time carioca empatou em 2 a 2 no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro/RJ, e precisa vencer ou empatar (marcando pelo menos três gols) para se classificar à semifinal.

Transmissão

A partida será transmitida ao vivo pela Fox Sports e o Facebook.

Escalação

A provável escalação do Barcelona de Guayaquil é: Burrai; Castillo, León, Riveros e Pineida; Piñatares, Molina, Preciado e Perlaza; Damían Díaz e Mastriani. Técnico: Fabián Bustos.

A provável escalação do Fluminense é: Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro e Egídio; André, Martinelli, Yago e Nenê; Luiz Henrique e Fred. Técnico: Roger Machado.

Barcelona de Guayaquil x Fluminense

Estádio: Monumental, em Guayaquil-EQU.

Horário: 21h30 (de Brasília) desta quinta-feira (19).

Árbitro: Esteban Ostojich (URU).

VAR: Victor Carrillo (PER).