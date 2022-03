Barcelona de Guayaquil x América-MG:: onde assistir, horário, palpites e escalações

O Barcelona de Guayaquil recebe o América-MG em jogo que decide vaga na fase de grupos da Libertadores 2022. A partida será nesta terça-feira (15), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Monumental, no Equador. No confronto de ida, as equipes ficaram no empate sem gols.

O Coelho vai com tudo para o jogo, pois já não tem chance de chegar às semifinais do Campeonato Mineiro. A equipe poupou jogadores pensando especialmente nessa partida decisiva.

Já o Barcelona vem de vitória em cima do Independiente del Valle, no Campeonato Equatoriano. O time de Jorge Célico garantiu o 2 a 0 na quarta rodada da competição. O grupo lidera o torneio nacional com 100% de aproveitamento

Quem se classificar, vai receber mais de R$15 milhões de reais de cota. O eliminado estará garantido na Sul-Americana.

ONDE ASSISTIR

A Conmebol TV transmite.

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Barcelona SC: Javier Burrai; Pedro Velasco, Dario Aimar, Carlos Rodríguez, Leonel Quiñónez; Bruno Piñatares, Adonis Preciado, Leonai Souza; Jonathan Perlaza, Leandro Martínez; Gonzalo Mastriani. Técnico: Jorge Célico.

América-MG: Jailson; Patric, Iago Maidana, Eder, Marlon; Juninho, Lucas Kal, Alê; Pedrinho, Everaldo e Wellington Paulista. Técnico: Marquinhos Santos.

FICHA TÉCNICA

Barcelona-SC x América-MG

Data e hora: 15/3, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Monumental, em Guayaquil (EQU)