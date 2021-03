Barcelona cai para PSG, e Messi se junta a Cristiano entre eliminados da Champions; veja quem passou

O Paris Saint-Germain empatou com o Barcelona, por 1 a 1, nesta quarta-feira, e garantiu vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões. O time francês se classificou por ter vencido o jogo de ida, no Camp Nou, por 4 a 1. O Barcelona ficou de fora das quartas de final pela primeira vez após 14 edições. E este pode ter sido o último jogo de Messi na principal competição de clubes da Europa com a camisa do time catalão, pois deve deixar o clube após o fim da temporada.

Daqui para a frente esta edição da Liga dos Campeões não terá Messi e nem Cristiano Ronaldo, pois a Juventus, de Turim, foi eliminada pelo Porto, na terça-feira. Isso não acontecia desde 2004/2005, portanto há 16 anos.

Legenda: Cristiano Ronaldo caiu com a Juve na terça-feira em casa para o Porto Foto: MARCO BERTORELLO / AFP

Já o PSG, vice-campeão do ano passado, quando perdeu a final para o Bayern de Munique, já poderá contar com Neymar nas quartas de final, que vão reunir Porto, Borussia Dortmund e Liverpool.

Liverpool



Se no Campeonato Inglês a situação está complicada, na Liga dos Campeões o Liverpool ainda sonha nesta temporada. Nesta quarta-feira, o time liderado por Jürgen Klopp venceu o RB Leipzig novamente por 2 a 0 e avançou às quartas de final, com placar agregado de 4 a 0. Mais uma vez a partida foi disputada na Arena Puskás, em Budapeste.



Em uma exibição acima da média em 2021, o Liverpool voltou a contar com a força do seu ataque, com Diogo Jota formando trio com Mané e Salah desta vez. Desta vez, o time inglês não precisou dos erros da defesa alemã para vencer. Sensação na temporada passada, quando foi até a semifinal, o Leipzig não conseguiu passar das oitavas nesta edição da Liga.