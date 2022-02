Barcelona bate Atlético de Madrid em partida marcada por gol e expulsão de Daniel Alves

O Barcelona não teve vida fácil neste domingo (6) mesmo batendo o Atlético de Madrid por 4 a 2, pelo Campeonato Espanhol. A equipe comandada por Xavi sofreu um gol aos sete minutos, mas conseguiu a virada sobre o adversário. O Barça ainda precisou jogar a reta final da partida com um a menos, pois Daniel Alves foi expulso. O brasileiro era o destaque em seu primeiro jogo no Camp Nou desde que retornou ao clube.

O jogo era um confronto pelo G-4 da competição e o Barça fez a sua parte, chegou aos 38 pontos e roubou a quarta colocação do Atlético de Madrid.

O JOGO



A partida começou desde os primeiros instantes, não à toa Carrasco abriu o placar para o Atlético logo aos sete minutos, após receber de Suárez e colocar no canto direito de Ter Stegen. Dois minutos depois, um golaço deixou tudo igual, com direito a passe de Daniel Alves em um lindo cruzamento para Alba, que mandou de voleio e acertou o ângulo esquerdo de Oblak.

Aos 20 minutos, Gavi subiu livre na área e arrematou de cabeça, completando cruzamento do estreante Adama Traoré, virando para o Barça. Ronald Araújo ampliou aos 42 minutos, aproveitando o bate e rebate na área, após cobrança de falta de Daniel Alves.



O lateral brasileiro assumiu o protagonismo no segundo tempo. Aos três minutos de bola rolando, soltou uma bomba e marcou o quarto gol barcelonista. A situação ficou desconfortável nos minutos seguintes, já que Suárez aplicou a "lei do ex" e diminuiu para os atleticanos, aos 12, pouco tempo antes de Dani Alves ser expulso, aos 23, por um pisão em Carrasco.