Barcelona anuncia ex-jogador Deco como seu novo diretor esportivo

O ex-jogador luso-brasileiro Deco, revelado pelo Corinthians e com passagem pelo Fluminense, foi anunciado nesta quarta-feira (16) como o novo diretor esportivo do Barcelona, clube no qual foi ídolo na época de jogador.

Ele assinou um contrato válido por três temporadas e atuará no mercado para ajudar a finalizar a montagem do elenco da atual temporada.

"Deco será o encarregado de definir a filosofia esportiva do Barcelona e formar o elenco junto do treinador Xavi Hernández e sua comissão técnico. Ele será o responsável máximo do departamento de futebol", comunicou o Barcelona. Deco e Xavi jogaram juntos no time catalão.

Legenda: Lewandowski é um dos destaques do Barcelona Foto: Lluis GENE / AFP

Aos 45 anos, o novo dirigente chega para substituir Mateu Alemany, que continuará trabalhando no clube até o final da janela de transferências europeia, no dia 2 de setembro, em parceria com o Deco. Nas próximas semanas, o Barcelona dará mais detalhes sobre sua nova estrutura esportiva.

Campeão de dois Campeonatos Espanhóis e uma Liga dos Campeões, o luso-brasileiro tem 20 gols e 45 assistências em 161 partidas pelo clube. "Agora, 15 anos depois, assumirá um papel muito diferente, e como um especialista em descobrir talento como o que ele tinha como futebolistas, oferecerá decisões que podem marcar o futuro futebolístico do clube", diz outro trecho da nota.

Até agora, a principal contratação do Barcelona foi o volante Gundogan, que deixou o Manchester City. O grande objetivo nesta janela era trazer Neymar, mas as limitações financeiras do clube impediram que a negociação avançasse. Com isso, o brasileiro acabou indo para Al-Hilal, da Arábia Saudita.