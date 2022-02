Barcelona anuncia contratação de Aubameyang, ex-Arsenal

O Barcelona anunciou nesta quarta-feira (2) a contratação do atacante gabonês Aubameyang. Com 32 anos, o atleta rescindiu contrato com o Arsenal e firmou vínculo na Espanha até junho de 2025.

A cláusula para a rescisão será de 100 milhões de euros. Para viabilizar o acordo, tendo em vista a grave crise financeira no time culé, o centroavante teria aceitado um salário bem menor da equipe.

Revelado pelo Nice, na França, acumula passagens por gigantes do futebol europeu, como Borussia Dortmund, Milan, Monaco, Lille e Saint-Étienne. No Arsenal, era o capitão e o destaque do ataque.

A contratação chega para suprir a saída do argentino Agüero, que precisou se aposentar de modo antecipado por problemas cardíacos. Vale ressaltar que, após contrair a Covid-19, Auba foi diagnosticado com pequenas lesões cardíacas e precisou desfalcar a seleção do Gabão em 2022.