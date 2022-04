Barcelona abre investigação para apurar valores de ingressos na invasão alemã na Europa League

A invasão de torcedores do Eintracht Frankfurt no Camp Nou, em Barcelona, no duelo decisivo da UEFA Europa League, segue sendo pauta no clube catalão após a eliminação. O presidente Joan Laporta e a cúpula administrativa abriram investigação formal para apurar a venda de ingressos para a partida.

O clube confirmou que 34.440 ingressos foram colocados à venda para Eintracht Frankfurt x Barcelona na última quinta-feira (14). No dia seguinte, Elena Fort, porta-voz do clube, afirmou que a arrecadação havia sido de 3 milhões de euros (cerca de R$ 15.060.000 milhões). Dividindo o valor arrecado pela quantidade de ingressos comercializados, os bilhetes foram vendidos por 87,2 euros. Entretanto, no site do clube, estavam sendo negociados pouco abaixo de 180 euros.

Em entrevista às mídias espanholas, torcedores alemãs informaram que os valores dos ingressos adquiridos estimavam-se entre 90 e 250 euros. O clube catalão garantiu que os valores não batem.

A invasão dos torcedores Eintracht Frankfurt fez com que a política adotada pelo Barcelona fosse repensada. A partir de então, os catalães irão comercializar os ingressos de visitante de maneira nominal.

Confira a invasão alemã no Camp Nou