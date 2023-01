Barça vence Atlético de Madrid e se distancia do Real Madrid na liderança do Espanhol

O Barcelona se distanciou como líder isolado da La Liga espanhola graças a sua sofrida vitória de 1x0 fora de casa sobre o Atlético de Madrid, neste domingo pela 16ª rodada, aproveitando assima derrota no sábado do Real Madrid, seu principal concorrente na luta pelo título.

Barça e Rea lMadrid começaram o fim de semana com 38 pontos,com os catalães na liderança devido ao melhor saldo de gols. Os resultados desta rodada fazem com que os catalães escapem com três pontos a mais na classificação.

Legenda: O Barcelona teve um clássico difícil contra o Atletico de Madrid Foto: Divulgação / Barcelona

Sem o polonês Robert Lewandowski (suspenso), o francês Ousmane Dembelé foi o autor do único gol aos 22 minutos, num chute cruzado após uma assistência de Gavi. O gol foi validado após uma revisão da jogada no VAR e apesar dos protestos dos jogadores do time da casa.

Barça reage

O Barcelona havia tropeçado na rodada anterior,empatando no clássico contra o Espanyol em casa,e na quarta-feira até precisou de uma prorrogação para eliminar o modesto Intercity, da terceira divisão do futebol espanhol, pelas oitavas de final da Copa do Rei. A vitória no estádio Metropolitano permitiu ao time de Xavi Hernández ganhar confiança antes de viajar para a Arábia Saudita para disputar a Supercopa da Espanha.