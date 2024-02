Barbalha x Maracanã: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Barbalha e Maracanã entram em campo neste sábado (3), às 16 horas, na Arena Romeirão, em Juazeiro do Norte (CE), em jogo válido pela 3ª rodada do Campeonato Cearense de 2024.

A Raposa dos Verdes Canaviais está na última colocação do Grupo B ainda sem pontuar após duas partidas. A equipe perdeu para o Caucaia por 2 a 1 na estreia e foi goleada pelo Fortaleza por 5 a 0 no Castelão.

Já o Alvianil, tem 4 pontos na tabela e está na vice-liderança do Grupo A. O time empatou o Ceará na estreia 1x1 no PV, e venceu o Horizonte por 3 a 1 no Domingão.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pela TVC e FCF TV no Youtube.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Barbalha: Fabricio, Júnior Santos, Fabrício Recife, Henrique Marinho, Renan, Deivison, Zé Preto, Roberto, Alan Victor, França e Jacó. Técnico: Márcio Alan.

Maracanã: Léo, Ray, Igor, Alan Ferreira, Matheus Maranguape, Rogério, Pio, Marcos Vinícius, Índio Potiguar, Júnior Mandacaru e Testinha. Técnico: Junior Cearense.

FICHA TÉCNICA

Local: Arena Romeirão, em Juazeiro do Norte (CE)

Data: 03/02/2024

Horário: 16h

Árbitro: Paulo Vitor de Lima Pereira

Assistente 1: John Lennon Batista Chaves

Assistente 2: Francisco Josivaldo Pereira