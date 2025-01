Barbalha x Cariri: veja horário, onde assistir, palpites e ficha técnica

O Barbalha recebe o Cariri na noite desta quinta-feira (23), às 20 horas, no estádio Inaldão Lírio Callou, em Barbalha (CE), em jogo pela 2ª rodada do Campeonato Cearense 2025.

Como chegam as equipes

A partida marca a estreia do Cariri do Campeonato Cearense, que teve sua partida de estreia contra o Fortaleza adiada para o dia 27 devido a pré-temporada do Leão nos Estados Unidos. Vice-campeão da Série B Cearense do ano passado, o Cariri fará sua primeira partida da história da Série A, comandado por Adelmo Soares.

O Indio está no Grupo A, ao lado de Ceará, Floresta, Horizonte e Maracanã. A curiosidade é que todos venceram na 1ª rodada.

Legenda: O Cariri estreia nesta quinta-feira no Campeonato Cearense Foto: Monteiro Foto/Cariri FC

Já o Barbalha, estreou com derrota por 3 a 1 para o Floresta no estádio Domingão e terá a estreia do treinador Vladimir de Jesus. Na estreia, o auxiliar Capoeira treinou time após a saída de Jorge Luiz, dois dias antes do jogo com o Floresta.

A Raposa dos Verdes Canaviais está no Grupo B, ao lado de Fortaleza, Ferroviário, Tirol e Iguatu. E como todos os times no grupo perderam - exceto o Leão, que ainda não estreou - uma vitória levará a equipe para a liderança da chave.

FICHA TÉCNICA:

Barbalha x Cariri

Data e hora: 23/01, às 20h (de Brasília)

Estádio: Inaldão-Lirio Callou, em Barbalha (CE)

Árbitro: WANDERSON MARQUES

Assistente 1: ANDERSON RODRIGUES

Assistente 2: INGREDE SANTOS