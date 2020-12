Barbalha anuncia técnico Higor César, ex-Globo FC

O Barbalha tem novo comandante para 2021. O clube confirmou acerto com o treinador Higor César, ex-Globo FC e Santa Cruz de Natal.

Antes do início da pandemia da Covid-19, o técnico treinou o Petrolina, disputando o Campeonato Pernambucano. Na atual temporada, ainda comandou o Potiguar de Mossoró e o Afogados da Ingazeira.

Com 38 anos, Higor foi vice-campeão do Campeonato Potiguar com o Globo FC em 2014. Em 2016 e 2017, conquistou os acessos à elite do Potiguar com o Santa Cruz de Natal e Força e Luz, respectivamente. Também comandou o Globo na Série C de 2018 e 2019.