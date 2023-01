Bangu x Flamengo: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Flamengo e Bangu se encontram nesta terça-feira, (24), para a 4ª rodada da Taça Guanabara. O jogo acontece no estádio Raulino de Oliveira às 21h10.

Para a partida as equipes chegam em situações semelhantes. O Flamengo chega após uma goleada contra o Nova Iguaçu e é líder da competição, com 10 pontos. O Bangu também chega após vitória e ocupa a 3ª posição. As equipes se enfrentam, colocando em risco a liderança no Campeonato Carioca.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão da Band.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Bangu: Paulo Henrique; Wisney, Raí, Israel e Lucas Oliveira; Renatinho, Denílson, Nascimento e Baggio; Daniel Dias e Luis Araújo. Técnico: Felipe Loureiro

Flamengo: Santos, Matheuzinho, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas; Pulgar, Igor Jesus, Matheus França; Marinho, Cebolinha e Mateusão. Técnico: Vitor Pereira

BANGU X FLAMENGO | FICHA TÉCNICA

Data: 24/01/2023

Horário: 21h10

Local: Estádio Raulino de Oliveira

Árbitro: A definir