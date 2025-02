Bahia x The Strongest: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Bahia e The Strongest se enfrentam nesta terça-feira (25), pelo jogo de volta da 2ª Fase da Pré-Libertadores. A partida será às 21h30 (de Brasília), no Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).

No jogo de ida, no estádio Hernando Siles, na altitude de La Paz, as duas equipes empataram em 1 a 1. Assim, quem vencer estará na 3ª Fase da Pré-Libertadores e enfrentará quem avançar de Boston River x Nublense.

Onde Assistir

Paramount+

Palpites

Como chegam as equipes

O Tricolor de Aço terminou em 3º na 1ª Fase do Campeonato Baiano com 18 pontos e vem de vitória diante da Juazeirense por 2 a 0. Na semifinal do Baiano, o Bahia enfrenta o Jacuipense, com o jogo de ida marcado para o dia 1. na Arena Fonte Nova.

Se o Bahia fez 13 jogos oficiais, o único jogo até então do The Strongest foi o duelo pela Libertadores na semana anterior.

Prováveis Escalações

BAHIA

Marcos Felipe; Gilberto, Gabriel Xavier, Kanu e Santiago Ramos; Jean Lucas, Caio Alexandre e Everton Ribeiro; Ademir, Luciano Rodriguez e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni

THE STRONGEST

Ricardo Banegas; Fran Supauabe, Adrian Jusino, Castro Neto e Pedraza; Amoroso, Marcelo Somoya, Moriceau e Arrascaita; Triverio e Sebastián Guerrero. Técnico: Antônio Carlos Zago