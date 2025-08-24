Diário do Nordeste
Bahia x Santos na Série A do Brasileirão: veja horário, onde assistir e palpites

Veja como assistir ao vivo ao jogo da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro

Escrito por
Ian Laurindo* ian.prado@svm.com.br
(Atualizado às 09:50)
Jogada
Legenda: Bahia x Santos se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste domingo (24), às 16h, na Arena Fonte Nova, pela 21ª rodada do torneio nacional.
Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Bahia x Santos se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste domingo (24), pela 21ª rodada do torneio nacional. O jogo será às 16h, no Arena Fonte Nova, em Salvador. Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações. 

ONDE ASSISTIR

A partida Bahia x Santos, pelo Campeonato Brasileiro, terá transmissão do Premiere.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Bahia: Ronaldo; Santiago Arias, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Kayky, Ademir e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.

Santos: Gabriel Brazão; Mayke, Luisão, Luan Peres e Souza; Tomás Rincón, Gabriel Bontempo e Rollheiser; Caballero, Barreal e Tiquinho Soares. Técnico: Maheus Bachi.

BAHIA X SANTOS | FICHA TÉCNICA

  • Competição: Campeonato Brasileiro

  • Local: Arena Fonte Nova, em Salvador

  • Data: 24/08/2025

  • Horário: 16h

