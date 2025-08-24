Bahia x Santos na Série A do Brasileirão: veja horário, onde assistir e palpites
Veja como assistir ao vivo ao jogo da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro
Bahia x Santos se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste domingo (24), pela 21ª rodada do torneio nacional. O jogo será às 16h, no Arena Fonte Nova, em Salvador. Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
A partida Bahia x Santos, pelo Campeonato Brasileiro, terá transmissão do Premiere.
PALPITES
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Bahia: Ronaldo; Santiago Arias, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Kayky, Ademir e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.
Santos: Gabriel Brazão; Mayke, Luisão, Luan Peres e Souza; Tomás Rincón, Gabriel Bontempo e Rollheiser; Caballero, Barreal e Tiquinho Soares. Técnico: Maheus Bachi.
BAHIA X SANTOS | FICHA TÉCNICA
Competição: Campeonato Brasileiro
Local: Arena Fonte Nova, em Salvador
Data: 24/08/2025
Horário: 16h
