Bahia x Santos: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Bahia e Santos entram em campo nesta segunda-feira (18), às 20h de Brasília, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), em jogo válido pela 24ª rodada da Série A do Brasileirão.

O Bahia ocupa atualmente a 15ª colocação na tabela de classificação e vem de vitória fora de casa sobre o Coritiba, na estreia do treinador Rogério Ceni. O time soma 25 pontos em 23 rodadas disputadas. Já o Santos está na 17ª posição, com 21 pontos. Em meio à trocas no comando técnico, a equipe paulista vive situação complicada na luta contra o rebaixamento. São quatro pontos de distância para o Goiás, primeiro fora da zona de descenso.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: Premiere.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Bahia: Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Raul Gustavo [Vitor Hugo] e Camilo Cándido; Acevedo, Yago Felipe e Thaciano; Ademir, Rafael Ratão e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni.

Santos: João Paulo; João Basso, Joaquim e Dodô; Lucas Braga, Tomás Rincón, Jean Lucas, Lucas Lima e Kevyson; Soteldo e Marcos Leonardo. Técnico: Marcelo Fernandes

BAHIA X SANTOS | FICHA TÉCNICA

Competição: 24ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Data: 18/09/2023 (sábado)

Horário: 20h (de Brasília)