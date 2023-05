Bahia x Santos: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Bahia e Santos entram em campo nesta quarta-feira (31), às 19h de Brasília, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), para disputar o jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil 2023. No jogo de ida, empate em 0 a 0 entre as duas equipes.

O Bahia, 16º colocado da Série A do Brasileirão, eliminou o Volta Redonda na terceira fase da Copa do Brasil, superando o rival carioca por 6 a 1 no placar agregado. O Santos, 12º colocado do Brasileirão, desbancou o Botafogo-SP na terceira fase da Copa do Brasil, vencendo no placar agregado por 3 a 0.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: SporTV 3 e Premiere.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Bahia: Marcos Felipe; Kanu, David Duarte (Vitor Hugo) e Rezende; Jacaré, Acevedo, Yago Felipe e Ryan (Chávez); Cauly, Biel (Ademir) e Everaldo. Técnico: Renato Paiva.

Santos: João Paulo; Gabriel Inocêncio, Messias, Joaquim e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Dodi e Lucas Lima; ngelo, Deivid Washington e Soteldo. Técnico: Odair Hellmann.

BAHIA X SANTOS | FICHA TÉCNICA

Competição: jogo da volta das oitavas de final da Copa do Brasil

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Data: 31/05/2023 (quarta-feira)

Horário: 19h (de Brasília)

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)