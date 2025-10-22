Bahia x Internacional na Série A do Brasileirão: veja onde assistir, horário e escalações

Bahia e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira (22) na Série A do Brasileirão, em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será às 19h, no estádio Fonte Nova, em Salvador (BA). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

Premiere

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Bahia: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Iago Borduchi; Acevedo, Jean Lucas e Michel Araujo; Ademir, Tiago e Willian José.

Internacional: Ivan; Alan Benítez, Vitão, Mercado, Victor Gabriel e Bernabei; Luis Otávio, Bruno Gomes e Thiago Maia; Vitinho e Borré.

BAHIA X INTERNACIONAL | FICHA TÉCNICA