Bahia x Internacional na Série A do Brasileirão: veja onde assistir, horário e escalações

Veja as informações sobre o confronto da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Bahia e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira (22) na Série A do Brasileirão, em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro
Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Bahia e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira (22) na Série A do Brasileirão, em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será às 19h, no estádio Fonte Nova, em Salvador (BA). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

  • Premiere

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Bahia: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Iago Borduchi; Acevedo, Jean Lucas e Michel Araujo; Ademir, Tiago e Willian José.

Internacional: Ivan; Alan Benítez, Vitão, Mercado, Victor Gabriel e Bernabei; Luis Otávio, Bruno Gomes e Thiago Maia; Vitinho e Borré.

BAHIA X INTERNACIONAL | FICHA TÉCNICA

  • Competição: 14ª rodada da Série A do Brasileirão 2025
  • Local: estádio Fonte Nova, em Salvador (BA)
  • Data: 22/10/2025 (quarta-feira)
  • Horário: 19h (de Brasília)
