Bahia x Internacional na Série A do Brasileirão: veja onde assistir, horário e escalações

Bahia e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira (22) na Série A do Brasileirão, em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será às 19h, no estádio Fonte Nova, em Salvador (BA). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
- Premiere
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Bahia: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Iago Borduchi; Acevedo, Jean Lucas e Michel Araujo; Ademir, Tiago e Willian José.
Internacional: Ivan; Alan Benítez, Vitão, Mercado, Victor Gabriel e Bernabei; Luis Otávio, Bruno Gomes e Thiago Maia; Vitinho e Borré.
BAHIA X INTERNACIONAL | FICHA TÉCNICA
- Competição: 14ª rodada da Série A do Brasileirão 2025
- Local: estádio Fonte Nova, em Salvador (BA)
- Data: 22/10/2025 (quarta-feira)
- Horário: 19h (de Brasília)
