Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Bahia x Grêmio pela Série A: veja onde assistir, horário e escalações

Veja as informações sobre essa partida válida pela 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Escrito por
Samir de Carvalho* samir.brandao@svm.com.br
Jogada
Legenda: Veja as informações sobre essa partida válida pela 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro
Foto: Rafael Rodrigues

Bahia x Grêmio se enfrentam neste domingo (19), em uma partida válida pela 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O jogo será às 21h30, na Arena Fonte Nova, Salvador (BA). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR
Premiere

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Bahia: Ronaldo; Santi Arias (Gilberto), David Duarte, Gabriel Xavier e Iago Borduchi; Acevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor (Michel Araújo); Ademir, Willian José e Sanabria.

Grêmio: Gabriel Grando; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Kannemann e Marlon; Noriega, Arthur e Edenílson; Pavón, Carlos Vinícius e Amuzu.

INTERNACIONAL X SPORT | FICHA TÉCNICA
Competição: 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro
Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)
Data: 19/10/2025 (domingo)
Horário: 21h30 (de Brasília)

Arbitragem de Bahia x Grêmio:

  • Árbitro: Raphael Claus (SP)

  • Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Brigida Cirilo Ferreira (AL)

  • VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

Assuntos Relacionados
Lucas Mugni e Galeano comemoram do Ceará contra o Santos

Jogada

Ceará x Botafogo pela Série A: Acompanhe em tempo real

O duelo de alvinegros, na Arena Castelão, movimenta a rodada 29 do Brasileirão Série A

Redação Há 15 minutos
Foto do Bahia

Jogada

Bahia x Grêmio pela Série A: veja onde assistir, horário e escalações

Veja as informações sobre essa partida válida pela 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Samir de Carvalho* Há 1 hora

Jogada

Mirassol x São Paulo pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações

As equipes se enfrentam em jogo pela 29ª rodada da Série A

Redação Há 2 horas

Jogada

Fortaleza perde fora de casa para o Atlético/PI no jogo de ida das quartas do Brasileiro de Futsal

Com o resultado, o Leão terá que vencer no tempo normal e na prorrogação no jogo de volta para avançar

Redação 19 de Outubro de 2025
Foto de Alan Patrick, jogador do Internacional

Jogada

Internacional x Sport pela Série A: veja onde assistir, horário e escalações

Veja as informações sobre essa partida válida pela 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Samir de Carvalho* 19 de Outubro de 2025

Jogada

Fórmula 1: veja detalhes do GP dos EUA com horário e onde assistir ao vivo

Corrida será neste domingo, 19 de outubro, às 16h (horário de Brasília)

Redação 19 de Outubro de 2025