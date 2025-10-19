Bahia x Grêmio pela Série A: veja onde assistir, horário e escalações
Veja as informações sobre essa partida válida pela 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro
Bahia x Grêmio se enfrentam neste domingo (19), em uma partida válida pela 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O jogo será às 21h30, na Arena Fonte Nova, Salvador (BA). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
Premiere
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Bahia: Ronaldo; Santi Arias (Gilberto), David Duarte, Gabriel Xavier e Iago Borduchi; Acevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor (Michel Araújo); Ademir, Willian José e Sanabria.
Grêmio: Gabriel Grando; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Kannemann e Marlon; Noriega, Arthur e Edenílson; Pavón, Carlos Vinícius e Amuzu.
INTERNACIONAL X SPORT | FICHA TÉCNICA
Competição: 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro
Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)
Data: 19/10/2025 (domingo)
Horário: 21h30 (de Brasília)
Arbitragem de Bahia x Grêmio:
Árbitro: Raphael Claus (SP)
Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Brigida Cirilo Ferreira (AL)
VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)