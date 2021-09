Bahia x Fortaleza: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Não é novidade que o Fortaleza vem fazendo história na Série A 2021. As marcas recentes, incluindo a de melhor primeiro turno na história de um nordestino nos pontos corridos, dão a exata dimensão disso. Mas o Tricolor pode fazer mais. E neste sábado, quando entrar no gramado do Estádio de Pituaçu, para enfrentar o Bahia, às 21 horas, o Leão do Pici terá a oportunidade de escrever mais um capítulo marcante.

No clássico regional, o Fortaleza tem a oportunidade de virar o 1º turno na vice-liderança do Brasileirão, algo que jamais ocorreu com um time nordestino. Em caso de vitória, a equipe comandada pelo técnico Juan Pablo Vojvoda chegará aos 36 pontos e ultrapassará o Palmeiras, que tem 35 e é o 2º colocado no momento.

inter@

Vale lembrar que o time paulista possui um jogo a menos, contra o Ceará, mas a partida foi adiada e só será realizada posteriormente, o que portanto não muda o fato de que o Tricolor irá virar a primeira metade da competição ocupando o 2º lugar na tabela.

Além disso, é a oportunidade de abrir ainda mais vantagem na zona de classificação para a Libertadores. O Fortaleza passou 16 das 18 rodadas até aqui no G-4 da Série A e está garantido na 3ª colocação, já que Bragantino e Flamengo não atuam na rodada (jogos foram adiados por conta da convocação de atletas para a seleção brasileira).

Mudanças no time

Legenda: Matheus Jussa deverá ser titular no lugar de Felipe Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza EC

O técnico Juan Pablo Vojvoda terá que realizar alterações na equipe. Ele não poderá contar com o zagueiro Marcelo Benevenuto (Covid-19) e nem com o volante Felipe (suspenso). Os dois são titulares absolutos e desfalques consideráveis.

Na zaga, a tendência é que Jackson, que foi o substituto de Benevenuto contra o Cuiabá, seja mantido. No meio de campo, Matheus Jussa e Ronald são as alternativas mais prováveis.

O meia Lucas Lima, que já atuou no 2º tempo contra o Cuiabá, também é outra novidade que pode aparecer no time titular, no posto de Matheus Vargas.

Tabu histórico

O Fortaleza tenta também quebrar um tabu histórico. Já são 39 anos sem vencer o Bahia fora de casa. O retrospecto envolve 15 jogos, com nove derrotas e seis empates. A última vitória da equipe cearense ocorreu pela fase de grupos do Torneio dos Campeões, em 1982, quando bateu o rival por 1 a 0, na Fonte Nova/BA. O gol foi de Adilton.

No Brasileirão, a escrita persiste a favor dos baianos, que nunca perderam em casa para o Fortaleza. Ao todo, são seis jogos pela competição, com quatro vitórias e dois empates.

Bahia em crise

Legenda: Diego Dabove busca primeira vitória no comando do Bahia Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia / Divulgação

Porém, o momento do Bahia não é nada bom e o Fortaleza enfrentará um adversário em crise. O Bahia não vence há oito jogos e conquistou apenas um ponto nos últimos 24 disputados, perdendo sete partidas. Dado Cavalcanti foi recentemente demitido e o técnico argentino Diego Dabove assumiu o comando. Este será o segundo jogo do novo treinador, que estreou com derrota por 2 a 0 para o Fluminense.

Um dos desafios do comandante do Esquadrão é melhorar o desempenho do sistema ofensivo. O Bahia marcou apenas dois gols nos últimos oito jogos na Série A e tem sérios problemas de ataque.

Além disso, não poderá contar com o centroavante Gilberto, um dos artilheiros da Série A, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Embora passe por momento tão positivo, o camisa 9 participou diretamente de 45% dos gols marcados pelo time na competição.

FICHA TÉCNICA | VEJA HORÁRIO, ONDE ASSISTIR E LOCAL

Competição: Campeonato Brasileiro - 19ª rodada

Data: 4 de setembro de 2021

Hora: 21 horas

Local: Estádio de Pituaçu, em Pituaçu (BA)

Transmissão: Premiere, TNT, Rádio Verdes Mares e Tempo Real do Diário do Nordeste

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

ESCALAÇÕES

Bahia

Matheus Teixeira; Nino, Conti, Luiz Otávio e Juninho Capixaba; Patrick de Lucca, Daniel e Mugni; Rossi, Rodriguinho e Rodallega. Técnico: Diego Dabove

Fortaleza

Marcelo Boeck; Tinga, Jackson e Titi; Yago Pikachu, Matheus Jussa (Ronald), Ederson, Matheus Vargas (Lucas Lima) e Lucas Crispim; David (Romarinho) e Robson. Técnico: Juan Pablo Vojvoda