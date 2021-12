Bahia x Fluminense: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Bahia entra em campo nesta domingo, 5 de dezembro às 16:00h (horário de Brasília), contra o Fluminense pelo Brasileirão. A partida será no Estádio, Arena Fonte Nova, em Salvador, Bahia.

O Tricolor de Aço está desesperado para sair da zona de rebaixamento e precisa vencer em casa. Com 40 pontos, o time baiano está há 3 do Cuiabá, primeiro time fora do Z4.

Já o Fluminense é o 7º com 51 e ainda sonha com uma vaga na Libertadores. Se vencer, o time carioca pode entrar no G-6 e buscar uma vaga direta na última rodada. Vale lembrar que se o Tricolor das Laranjeiras não vencer, o Fortaleza estará matematicamente na fase de grupos.

Transmissão

O jogo será transmitido pelas emissoras: Rede Globo de Televisão, Premiere FC

Palpites

Escalação

Bahia

Danilo Fernandes, Nino Paraíba, Conti, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Patrick de Lucca, Rodriguinho e Edson; Rossi, Gilberto e Raí Nascimento. Técnico: Guto Ferreira

Fluminense

Marcos Felipe, Samuel Xavier, Luccas Claro, Manoel e Danilo Barcelos; André, Wellington e Yago Felipe; Luiz Henrique, Caio Paulista e Fred. Técnico: Marcão

Estádio: Arena Fonte Nova, em Salvador, Bahia

Horário: 16:00h (de Brasília), domingo, 5 de dezembro