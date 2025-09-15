Diário do Nordeste
Bahia x Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro: veja horário, onde assistir e palpites

Equipes se enfrentam pela 23ª rodada do torneio nacional

Escrito por
Ian Laurindo* ian.prado@svm.com.br
Jogada
Legenda: Bahia e Cruzeiro se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste segunda-feira (15), às 20h, pela 23ª rodada da Série A
Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Bahia x Cruzeiro se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste segunda-feira (15), pela 23ª rodada do torneio nacional. O jogo será às 20h, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações. 

ONDE ASSISTIR

A partida Bahia x Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro, terá transmissão do SporTV e Premiere.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Bahia: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Nicolás Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Michel Araujo, Kayky e Willian José. Técnico: Fábio Carille.

Cruzeiro: Cleiton; Hurtado, Guzmán Rodríguez, Pedro Henrique e Guilherme; Fabinho, Eric Ramires e Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Pitta e Mosquera. Técnico: Fernando Seabra.

BAHIA X CRUZEIRO | FICHA TÉCNICA

  • Competição: Campeonato Brasileiro

  • Local: Arena Fonte Nova, em Salvador

  • Data: 15/09/2025

  • Horário: 20h

