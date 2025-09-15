Bahia x Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro: veja horário, onde assistir e palpites

Bahia x Cruzeiro se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste segunda-feira (15), pela 23ª rodada do torneio nacional. O jogo será às 20h, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

A partida Bahia x Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro, terá transmissão do SporTV e Premiere.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Bahia: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Nicolás Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Michel Araujo, Kayky e Willian José. Técnico: Fábio Carille.

Cruzeiro: Cleiton; Hurtado, Guzmán Rodríguez, Pedro Henrique e Guilherme; Fabinho, Eric Ramires e Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Pitta e Mosquera. Técnico: Fernando Seabra.

BAHIA X CRUZEIRO | FICHA TÉCNICA