Bahia x Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro: veja horário, onde assistir e palpites
Equipes se enfrentam pela 23ª rodada do torneio nacional
Bahia x Cruzeiro se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste segunda-feira (15), pela 23ª rodada do torneio nacional. O jogo será às 20h, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
A partida Bahia x Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro, terá transmissão do SporTV e Premiere.
PALPITES
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Bahia: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Nicolás Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Michel Araujo, Kayky e Willian José. Técnico: Fábio Carille.
Cruzeiro: Cleiton; Hurtado, Guzmán Rodríguez, Pedro Henrique e Guilherme; Fabinho, Eric Ramires e Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Pitta e Mosquera. Técnico: Fernando Seabra.
BAHIA X CRUZEIRO | FICHA TÉCNICA
-
Competição: Campeonato Brasileiro
-
Local: Arena Fonte Nova, em Salvador
-
Data: 15/09/2025
-
Horário: 20h