Bahia x Bragantino pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações
As equipes se enfrentam em jogo pela 31ª rodada da Série A
Bahia e Bragantino se enfrentam pela Série A, em jogo pela 31ª rodada. O jogo será neste domingo (2), às 16h, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).
O Esquadrão é o 5º colocado com 49 pontos e vem de derrota para o São Paulo por 2x0 no Morumbi.
Já o Massa Bruta é o 12º colocado com 36 pontos e vem de derrota para o Vasco por 3x0.
ONDE ASSISTIR
Premiere
PALPITES
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
BAHIA:
Ronaldo; Arias, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Michel Araújo (Rodrigo Nestor); Tiago, Willian José e Kayky (Cauly). Técnico: Rogério Ceni
BRAGANTINO:
Cleiton; Nathan, Alix Vinícius, Pedro Henrique e Juninho Capixaba; Gabriel, Fabinho e Matheus Fernandes; Laquintana, Eduardo Sasha e Lucas Barbosa. Técnico: Vagner Mancini
Arbitragem
Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)
Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Renan Aguiar da Costa (CE)
VAR: Antônio Magno Lima Cordeiro (MG)