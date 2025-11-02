Diário do Nordeste
Bahia x Bragantino pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações

As equipes se enfrentam em jogo pela 31ª rodada da Série A

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Jogada
Legenda: O Bahia recebe o Bragantino pela Série A
Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Bahia e Bragantino se enfrentam pela Série A, em jogo pela 31ª rodada. O jogo será neste domingo (2), às 16h, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).

O Esquadrão é o 5º colocado com 49 pontos e vem de derrota para o São Paulo por 2x0 no Morumbi.

Já o Massa Bruta é o 12º colocado com 36 pontos e vem de derrota para o Vasco por 3x0.

ONDE ASSISTIR

Premiere

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BAHIA: 

Ronaldo; Arias, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Michel Araújo (Rodrigo Nestor); Tiago, Willian José e Kayky (Cauly). Técnico: Rogério Ceni

BRAGANTINO: 

Cleiton; Nathan, Alix Vinícius, Pedro Henrique e Juninho Capixaba; Gabriel, Fabinho e Matheus Fernandes; Laquintana, Eduardo Sasha e Lucas Barbosa. Técnico: Vagner Mancini

Arbitragem

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Renan Aguiar da Costa (CE)

VAR: Antônio Magno Lima Cordeiro (MG)

