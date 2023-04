Com gol de Junior Santos, Botafogo vence Bahia na Fonte Nova e assume vice-liderança da Série A

O Botafogo venceu o Bahia por 2 a 1 na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), no fechamento da 2ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Os gols do Glorioso foram marcados por Junior Santos, ex-Fortaleza, e Tchê-Tchê, com Vitor Jacaré, ex-Ceará, marcando para o time da casa.

Com o resultado, o Botafogo chegou aos 6 pontos e alcançou a vice-liderança, ultrapassando o Fortaleza, que em 4, está em 3º. Já o Bahia, conheceu sua 2ª derrota na Série A e está na zona de rebaixamento.

Próximos jogos

As duas equipes voltam a jogar no meio de semana, pelo jogo de volta da 3ª fase da Copa do Brasil, no dia 27. O time carioca recebe o Ypiranga/RS no estádio Nilton Santos, às 19h30. Na ida, o Fogão venceu por 2 a 0. Já o Bahia, recebe o Volta Redonda na Arena Fonte Nova, às 19 horas. Na ida, o time baiano venceu por 2 a 1.