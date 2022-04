Bahia x Azuriz: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

O Bahia enfrenta o Azuriz nesta terça-feira (19), às 19h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela Copa do Brasil.

O confronto é válido pelo jogo de ida da 3ª Fase. com a decisão sendo no Paraná, no dia 10.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo pelo serviço de streaming Amazon Prime.

Palpites

Prováveis Escalações

Bahia

Danilo Fernandes, Douglas Borel, Ignácio, Luiz Otávio e Luiz Henrique; Patrick, Rezende e Daniel; Raí, Vitor Jacaré (Matheus Davó) e Marco Antônio. Técnico: Guto Ferreira

Azuriz

Igor Bosel; Fabrício Oya, Salazar, Jamerson e Hugo; Natan Souza, Vinícius Guarapuava, Caio Alan e Wenderson; Berguinho e Rone Carlos. Técnico: Fabiano Daitx

Bahia X Azuriz

Competição: Copa do Brasil de 2022

Local: Arena Fonte Nova, Salvador-BA

Data/Hora: 19/04/22 – 19h30 (Horário de Brasília)

Árbitro: Douglas Marques das Flores (SP)

Transmissão: Amazon Prime.