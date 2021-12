Bahia x Atlético-MG pela Série A: confira tudo ao vivo

A Série A de 2021 recebe um confronto atrasado da 32ª rodada nesta quinta-feira (2). A partir das 18h, Bahia e Atlético-MG se enfrentam na Arena Fonte Nova, em Salvador. O jogo pode sacramentar o título e também mudar a zona de rebaixamento.

Isso porque o Galo se sagra campeão em caso de vitória. Com 78 pontos, é o líder isolado com oito de vantagem para o vice, o Flamengo. Como restam três jogos para o time mineiro, garante de vez o troféu.

Do outro lado, o Tricolor enfrenta o iminente risco de queda para a Série B. Hoje, está no Z-4 com a 17ª colocação, somando 40. Se tiver o resultado positivo, ultrapassa o Athletico-PR e respira na competição.

Bahia x Atlético/MG ao vivo