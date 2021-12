Bahia x Atlético-MG: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

A Série A de 2021 recebe um confronto atrasado da 32ª rodada nesta quinta-feira (2). A partir das 18h, Bahia e Atlético-MG se enfrentam na Arena Fonte Nova, em Salvador. O jogo pode sacramentar o título e também mudar a zona de rebaixamento.

Isso porque o Galo se sagra campeão em caso de vitória. Com 78 pontos, é o líder isolado com oito de vantagem para o vice, o Flamengo. Como restam três jogos para o time mineiro, garante de vez o troféu.

Do outro lado, o Tricolor enfrenta o iminente risco de queda para a Série B. Hoje, está no Z-4 com a 17ª colocação, somando 40. Se tiver o resultado positivo, ultrapassa o Athletico-PR e respira na competição.

Onde assistir

O jogo será transmitido pela TV Bahia (apenas para Bahia), pela TV Globo (apenas para Minas Gerais) e pelo Premiere FC.

Palpites

Escalação

Bahia: Danilo Fernandes; Nino, Conti, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Patrick de Lucca, Mugni e Rodriguinho; Rossi, Raí e Gilberto. Técnico: Guto Ferreira.

Atlético-MG: Everson; Mariano, Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana; Tchê Tchê, Zaracho e Nacho Fernández; Keno, Hulk e Vargas. Técnico: Cuca.

Bahia x Atlético-MG

Estádio: Arena Fonte Nova, em Salvador, na Bahia.

Arena Fonte Nova, em Salvador, na Bahia. Horário: 18h (de Brasília), quinta-feira, 2 de dezembro.