Bahia terá dois desfalques para jogo contra Fortaleza; veja as opções de Rogério Ceni

O Bahia busca se afastar cada vez mais da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Diante do Fortaleza, próximo adversário, a equipe comadada por Rogério Ceni pode ter pelo menos dois desfalques.

Suspenso após receber o terceiro cartão amarelo, o volante Rezende não poderá atuar contra o time cearense. O jogador vinha entrando como titular da equipe. Assim, o técnico tem Acevedo, Mugni e Diego Rosa para a posição.

Outro que não deve entrar em campo é o zagueiro Vitor Hugo. No duelo contra o Internacional, o jogador sofreu um corte profundo na testa após levar uma cotovelada. Raul Gustavo deve assumir o posto.

Na luta para se recuperar na Série A, o time vem de duas vitórias seguidas. Venceu o Goiás e, na última rodada, derrotou o Internacional por 1 a 0. Além disso, voltou a não sofrer gols após dois meses.

Com 31 pontos, o Esquadrão está em 14º na tabela. Já o Tricolor do Pici é o 8º, com 42 pontos. Fortaleza e Bahia se enfrentam em jogo da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será às 18h30, na Arena Fonte Nova.